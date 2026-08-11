تيباس يكشف سر عشقه لريال مدريد.. منافسة برشلونة بدأت من الطفولة

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن كواليس بداية شغفه بكرة القدم وتشجيعه لريال مدريد، مؤكدًا أن اختياره للنادي الملكي جاء بشكل عشوائي خلال طفولته، قبل أن يتحول الأمر إلى حب مستمر حتى يومنا هذا.

اختيار عشوائي صنع الانتماء

وأوضح تيباس، في مقابلة نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شغفه بكرة القدم بدأ داخل أسرته، بعدما انقسم مع شقيقه الأكبر بين تشجيع ريال مدريد وبرشلونة.

وقال تيباس: "في ذلك الوقت انقسمنا، أحدنا مع برشلونة والآخر مع ريال مدريد، ومن هنا بدأ شغفنا بكرة القدم واهتمامنا بما يحدث. ومنذ ذلك الحين بدأ حب كرة القدم".

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني إلى أن عمه لعب دورًا في تعميق ارتباطه باللعبة، بعدما اصطحبه لاحقًا لحضور إحدى المباريات، ليصبح اختياره لريال مدريد جزءًا ثابتًا من شخصيته الرياضية.

شقيقه لا يزال مشجعًا لبرشلونة

وأكد تيباس أن اختياره لـ ريال مدريد لم يكن مبنيًا على أسباب محددة في البداية، بل جاء بصورة عشوائية، لكنه استمر طوال حياته، في الوقت الذي حافظ فيه شقيقه الأكبر على انتمائه لبرشلونة.

وقال: "كان اختيار الفريقين عشوائيًا، ومنذ ذلك الحين أظهرنا اهتمامنا بذلك الفريق. شقيقي الأكبر لا يزال مشجعًا لبرشلونة، وأنا لا أزال مشجعًا لريال مدريد".

كلاسيكو الجماهير خارج الملعب

وتحدث تيباس عن سنوات شبابه في مدينة هويسكا، عندما كان يتابع مباريات ريال مدريد ويتبادل النقاشات مع أصدقائه من مشجعي برشلونة، مؤكدًا أن المنافسة بين جماهير الناديين لم تكن تقتصر على الملاعب.

وأوضح: "لم تكن هناك ليلة نخرج فيها لتناول المشروبات ولا ينتهي الأمر بمواجهة بين مشجعي برشلونة ومشجعي ريال مدريد".

ذكريات لا تنسى مع مشجعي برشلونة

واستعاد تيباس إحدى العبارات الساخرة التي كان يرددها مشجعو برشلونة خلال نقاشاتهم مع أنصار ريال مدريد، عندما كان الحديث يدور حول إنجازات النادي الملكي الأوروبية.

وقال: "عندما كنا نقول: لقد فزنا بست كؤوس أوروبية، كان مشجعو برشلونة يقولون: الديناصورات موجودة أيضًا! هذه العبارة لن أنساها أبدًا".