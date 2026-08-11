قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تفتح باب التحويلات الإلكترونية للعام الجامعي 2026/2027

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن إطلاق منصة التحويلات الإلكترونية لاستقبال طلبات التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الجامعي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من السبت 15 أغسطس 2026 حتى الخميس 17 سبتمبر2026.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للتحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الطلابية، بما يوفر تجربة إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب إنهاء إجراءات التقديم بسهولة وسرعة وشفافية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وتشمل خدمات المنصة جميع فئات الطلاب، ومنها:
✅ طلاب الفرق الأعلى.
✅ الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها (سنوات سابقة).
✅ الراغبون في الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة.
✅ الطلاب من ذوي الهمم بمختلف فئاتهم.
✅ الطلاب المفصولون.
✅ الناجحون في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية والمرشحون لجامعة عين شمس.
✅ وغيرها من الفئات وفقًا للقواعد المنظمة للتحويل والقبول.
🤖 المساعد الذكي للتنسيق والتحويلات
وفي خطوة جديدة لدعم الطلاب وتقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا، توفر جامعة عين شمس خدمة المساعد الذكي للتنسيق والتحويلات، والذي يعمل على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم في التعرف على:
• شروط التحويل لكل كلية.
• قواعد القبول للفئات المختلفة.
• البرامج الأكاديمية والساعات المعتمدة.
• خطوات التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم.
• متابعة الإجراءات والإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا.
ويأتي ذلك في إطار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طلابية أكثر كفاءة وسرعة ودقة.
لماذا جامعة عين شمس؟
تواصل جامعة عين شمس تطوير منظومتها التعليمية من خلال طرح برامج أكاديمية حديثة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية متقدمة وفرصًا متميزة لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
خدمة دعم متكاملة
إلى جانب المساعد الذكي، خصصت الجامعة فريقًا للدعم الفني وخدمة العملاء من خلال:
📞 أرقام التواصل الرسمية.
💬 خدمة واتساب للرد على الاستفسارات ومتابعة طلبات التحويل.
مواعيد التواصل: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً خلال أيام العمل الرسمية (الأحد إلى الخميس)، وفي حال انشغال الخطوط يمكن إرسال رسالة عبر واتساب وسيتم الرد في أقرب فرصة.
⚠️ تنويه هام
تؤكد جامعة عين شمس أن جميع إجراءات التحويل تتم حصريًا من خلال منصة التحويلات الإلكترونية، وأن سداد مقابل الخدمة يتم إلكترونيًا فقط باستخدام كود السداد الصادر من المنصة.
كما تهيب الجامعة بجميع الطلاب وأولياء الأمور عدم التعامل مع أي أفراد أو جهات غير رسمية تدّعي القدرة على تسهيل إجراءات التحويل، والاعتماد فقط على المنصة الإلكترونية، والمساعد الذكي، وقنوات التواصل الرسمية للجامعة.
📚 للاطلاع على شروط التحويل والبرامج الدراسية بكليات الجامعة يمكن زيارة الدليل الإلكتروني المخصص لذلك.
🌐 منصة التحويلات الإلكترونية:
https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/App
جامعة عين شمس...
تعليم متميز... خدمات رقمية ذكية... ومستقبل يبدأ من هنا

جامعة عين شمس عين شمس الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد