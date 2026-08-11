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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيقاعات شرقية وفلكلور سكندري في ليلة جديدة من شاطئ الفن بالغردقة

شاطئ الفن
شاطئ الفن
أحمد البهى

تتواصل فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بقصر ثقافة الغردقة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، بمحافظة البحر الأحمر، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وبحضور جماهيري كبير، قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، باقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور منها "بلاش الملامة"، و"آه ونص"، بالإضافة إلى ميدلي إسكندراني، وآخر لوردة الجزائرية، وعدد من الأغاني الشعبية وصولوهات الطبلة.
 


وتواصلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، شمل مجموعة من الفقرات، منها "كامب شيزار"، "غمزة إسكندراني"، و"السنيورة"،إلى جانب لوحات استعراضية عكست ثراء الموروث الشعبي المصري وتنوعه، ومنها "الحجالة"، و"الصعيدي والحصان"، وفقرة التنورة التي نالت إعجاب الجمهور.

وتنفذ فعاليات "شاطئ الفن" بقصر ثقافة الغردقة للمرة الأولى ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وتشمل 41 عرضا فنيا مجانيا، تستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

ويقام البرنامج بمحافظة البحر الأحمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى تعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي، وإتاحة الفنون للجمهور خلال الإجازة الصيفية.

شاطئ الفن الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات شاطئ الفن

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