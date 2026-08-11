بكاش مايوه .. رانيا يوسف تخطف الأنظار من داخل البحر

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورا جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .



و تألقت رانيا يوسف بإطلالة جذابة لافته من داخل البحر مرتدية كاش مايوة تايجر ، مما حازت الصوره علي أعجاب و تفاعل متابعيها.

وتتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد رانيا يوسف ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

