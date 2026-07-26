رانيا يوسف تبهر متابعيها على البحر بفستان لافت

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» صورًا جديدة من أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية على البحر.

إطلالة رانيا يوسف على البحر



تألقت رانيا يوسف بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بأكمام مكشوفة، اتسم بتصميم وألوان مبهجة، تناسقت مع لون بشرتها.

ونسقت مع إطلالتها قبعة من الخوص باللونين الأبيض والأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية، كما حملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الفوشيا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجًا ارتكز على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.

