إلهام شاهين تخطف الأنظار بأحدث ظهور من كندا| صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في كندا.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع تي شيرت باللون البرتقالي.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.