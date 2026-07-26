أسقطتها بدفاع جوي محلي.. إيران تكشف عن حصيلة خسائر القوات الأمريكية خلال 15 يوميا

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي عن قائمة تضم 11 إسقاطاً جديداً للطائرات المسيّرة الامريكية بواسطة منجزات الدفاع الجوي الايراني المحلية الصنع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، قال في حوار خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، كُلفت القوة الجوفضائية للحرس بالشروع في إنتاج دفاع جوي محلي، وتم ذلك بسرعة، وتم تصنيع دفاع جوي محلي ومتطور للحرس، لعب دوراً في حرب رمضان، ومن بينها إسقاط طائرة F-35."

و أضاف محبي أنه في الاشتباكات الأخيرة، وخلال 15 يوماً، حققت القوات 11 إسقاطاً ناجحاً، وهي كالتالي:

8 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء خورموج، محافظة بوشهر.

12 يوليو: إسقاط صاروخ كروز في سماء جهرم.

15 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "لوكاس" في سماء لار.

16 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في جنوب البلاد.

17 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء أنديمشك.

18 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء عسلوية.

19 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء الأهواز، وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء عسلوية، وإسقاط طائرة مسيّرة تجسسية من قبل اللواء 48 فتح.

20 يوليو: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء كرمانشاه، وإسقاط صاروخ في رودبار الجنوب.