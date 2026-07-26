مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله

أقام مستوطنون اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي منطقة تل العاصور، شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نصبوا خيمة كبيرة في المنطقة، وأحضروا صهاريج وخزانات مياه، في خطوة تهدف إلى تثبيت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين، بحسب وكالة الأنباء صفا.

وأضافت المصادر أن منطقة تل العاصور، الواقعة بين بلدتي المغير ودير جرير، تشهد تصعيداً متواصلاً في اعتداءات المستوطنين، من خلال إقامة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني في المنطقة.

ووفق ما ورد في تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن النصف الأول من عام 2026 شهذ تصاعدًا في انتهاكات المستوطنين، تمثلت بإقامة بؤر استيطانية جديدة، والاعتداء على الأراضي والممتلكات، واستهداف الأشجار، في إطار سياسة فرض الوقائع على الأرض، حيث أقام المستوطنون 42 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين، معظمها بؤر رعوية، منها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة (ب).