دبلوماسي أوغندي ينضم إلى قائمة المتنافسين على خلافة جوتيريش كأمين عام للأمم المتحدة

انضم الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو إلى قائمة المتنافسين لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لأمينها العام الحالي أنطونيو جوتيريش الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري

وأرسلت الحكومة الأوغندية أمس الأول - الجمعة- خطابا رسميا لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بترشيح الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو مستندة إلى خبرته الكبيرة في العمل دولي بحكم عمله الحالي كممثل خاص للأمين العام أنطونيو جوتيرش لشؤون الطفولة في مناطق الصراعات .

ويتنافس حاليا على خلافه جوتيرش كل من الأرجنتيني رافائيل جروسي والذي يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميشيل باشليت رئيس تشيلي السابق وريبيكا جرانسبن نائب رئيس كوستاريكا السابق وماريا فرناندا وزير شؤون الخارجية والدفاع الأكوادرية السابقة وكارلون بريكت وزير خارجية جويانا السابق، بالإضافة إلى رئيس السنغال السابق ماكي سول ليصبح بذلك المترشح الأوغندي هو السابع على قائمة التنافس كما أعلنت دول أخرى أنها تدرس الدفع بمرشحين في هذا السباق.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع القادم بدء إجراءات فرز المترشحين المتقدمين لمنصب الأمين العام بواسطة مجلس الأمن الدولي الذي يضم في عضويته 15 دولة من بينهم خمسة دول دائمة العضوية ويقول المراقبون إن الأنظار تتجه إلى مرشح من أمريكا اللاتينية التي تتجه الأنظار إليها من منظور التداول الإقليمي لشاغلي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المرشح قد أصدر بيانا أوضح فيه رؤيته إلى ضرورة إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة بما يعطيها قدرة أكبر على احتواء الصراعات الدولية والحد من آثار التغيرات المناخية وترشيد استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال كيان دولي مستحدث يتبع الأمم المتحدة.