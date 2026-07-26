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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض يحيط باستعدادات الزمالك.. وبيراميدز والأهلي وزد يرفعون وتيرة التحضير للموسم القاري

دوري أبطال افريقيا
دوري أبطال افريقيا
حسام الحارتي

بدأت الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تجهيزاتها للموسم الجديد، وسط غموض واضح في وتيرة الاستعدادات للأندية المشاركة

 و يواصل بيراميدز والأهلي وزد تنفيذ برامج الإعداد، بينما يحيط الغموض بموقف الزمالك حتى الآن.

دوري أبطال أفريقيا

يواصل فريق بيراميدز معسكره الإعدادي في تركيا، والذي يستمر حتى 9 أغسطس، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية، تبدأ اليوم بمواجهة بيرسبوليس الإيراني، في إطار تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

في المقابل، لا تزال استعدادات الزمالك غير واضحة، إذ لم يعلن النادي حتى الآن التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لمعتمد جمال، كما لم يبدأ الفريق تدريباته الجماعية أو يدخل في معسكر إعداد استعدادًا للموسم.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

أما الأهلي، فيواصل برنامجه التحضيري بعدما خاض مباراة ودية أمام النصر، ويستعد لمواجهة بترول أسيوط وديًا يوم 2 أغسطس، قبل السفر إلى إسبانيا لإقامة معسكر خارجي يتخلله مباريات قوية أمام جيرونا وإسبانيول، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة.

من جانبه، يواصل زد استعداداته للمشاركة القارية، بعدما خاض مباراة ودية أمام الاتحاد، على أن تغادر بعثة الفريق غدًا الإثنين إلى تركيا لخوض معسكر إعداد يتضمن أربع مباريات ودية


 

دوري ابطال افريقيا الأهلي الزمالك بيراميدز زد الدرري

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