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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس سلامة الغذاء لبحث تعزيز منظومة الرقابة على الأغذية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، وتطوير منظومة الرقابة على تداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطنين، ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وحماية الصحة العام، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بزيارة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمحافظة، مؤكداً أن ملف سلامة الغذاء يأتي علي قائمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بصحة المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم كافة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في منظومة الرقابة.

وأضاف المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين المحافظة والهيئة لتنفيذ حملات رقابية مكثفة، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم سلامة الغذاء، إلى جانب دعم المنشآت الغذائية للإلتزام بالمعايير والإشتراطات المعتمدة، بما يحقق أهداف التنمية ويحافظ على صحة المواطنين.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل وفق نهج علمي ورقابي متكامل يهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تطبيق أحدث النظم الرقابية القائمة على تقييم المخاطر، وتعزيز الإمتثال لإشتراطات سلامة الغذاء في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، مشيراً إلى أن التعاون مع المحافظات يُمثل أحد أهم محاور نجاح المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة الأسواق الموسمية ومنافذ بيع وتداول الأغذية التي تشهد زيادة في معدلات الإقبال خلال المواسم والأعياد، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، ورصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز ثقتهم في الغذاء المتداول بالأسواق.

كما استعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهود الهيئة في دعم المنشآت الغذائية وتيسير إجراءات التسجيل والإعتماد، وتشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها والإلتزام بالإشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يُسهم في تحسين جودة المنتجات الغذائية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية ورئيس الهيئة استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي، حفاظاً على صحة المواطنين، ودعماً لجهود التنمية المستدامة بالمحافظ.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين محافظ الشرقية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وتأكيداً على استمرار التنسيق المشترك للإرتقاء بمنظومة سلامة الغذاء، وتعزيز الرقابة على الأسواق حفاظاً على صحة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الهيئة القومية لسلامة الغذاء تداول الغذاء

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