الشرقية.. إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 2408 متراً

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

أكد محافظ الشرقية انه كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد ففي مركز الزقازيق تم إزالة هنجر مخالف بنطاق كفر أحمد جبران التابع للوحدة المحلية بالزنكلون وازالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة ١٥ متراً بنطاق أرض خفية المصرف القليوبي بقرية كفر دونهيا التابعة للوحدة المحلية بالزهراء، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم إزالة ٥ حالات مخالفة بناء بنطاق الوحدة المحلية بغيتة بمساحة اجمالية ٥٣٣ متراً تمثلت في ازالة مبنى هيكل خرساني مكون من دور ارضي وأول علوي واعمدة وحوائط الثاني العلوي وجاري عمل الشدة الخشبية للسقف وتم التصدي لها وتم تنزيل الخشب بالكامل والمبنى على مساحة ١٢٠ متراً بمنطقه ابو سمران وازاله ٢ سور من الدبش الابيض على مساحة اجمالية ٢٥٥ متراً بالروضه الغربية وازالة ٢ سور على مساحة اجمالية ١٥٨ متراً تمثل فى : الاول من الطوب الاحمر على مساحة ٨ متراً طولى والثاني من الدبش الأبيض على مساحة ١٥٠ متراً بنطاق الروضة الشرقية.

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.