رابطة الأندية تستقر على موعد مبدئي لقرعة الدوري الممتاز.. وانطلاق الموسم 20 أو 21 أغسطس

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على موعد مبدئي لإجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2026/2027، حيث من المنتظر إقامتها في الأيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري أو خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، تمهيدًا للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة بشكل علني تحت إشراف لجنة المسابقات برئاسة طه عزت، وبالتعاون مع الشركة الألمانية المسؤولة عن نظام القرعة، والتي تعتمد على إدخال مجموعة من المعطيات عبر الذكاء الاصطناعي لإخراج جدول المباريات، دون أن تكون القرعة موجهة، ما يعني إمكانية إقامة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في أي جولة من جولات المسابقة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل، على أن يُقام بنظام الدور الواحد، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 6 فرق تتنافس على لقب الدوري، فيما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا يتنافسون على البقاء، على أن يهبط في نهاية الموسم أربعة أندية إلى دوري المحترفين.