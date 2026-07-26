إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وعربة كارو على طريق أجا ، بمحافظة الدقهلية،

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وعربة كارو على طريق أجا بقطارس.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: وليد سالم ياسين، 42 عاما ، مقيم بكفر ديرب بقطارس، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف مصطفى علي التليس، 48 عاما ، مقيم بأجا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحبيبة إبراهيم السيد، 46 عاما ، مقيم بقرية اللاوندي بأجا، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأم هاشم مصطفى شلبي، 50 عاما ، مقيمة بكفر ديرب بقطارس، باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

تم نقل المصابين لمستشفى أجا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم