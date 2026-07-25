قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي: نفسي أشوف شيخ الأزهر وهدخل كلية طب
الكويت تنفي المشاركة في الحرب ضد إيران.. وسفيرتها بواشنطن ترفض اتهام «وول ستريت جورنال»
جاري الرصد.. رفعت فياض يكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة
تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة
انتهاء التوقيت الصيفي 2026 بتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
غزل المحلة يضم الدولي الجزائري فارس نشاط ظهير أيمن شبيبة القبائل
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بهيمنة أمريكية على مضيق هرمز
تحذير عاجل عن عاصفة ترابية قادمة من شمال السودان.. ماذا سيحدث؟
لميس الحديدي : برنامج“ الصورة ”مستمر في شهر أغسطس هذا العام .. وأخدنا الاجازة خلاص
الأهلي والزمالك والعميد .. 6 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة
عمرو عبد العزيز : أستعد لمسلسل جديد ومسرحية شتوية.. وفيلم «الحافي» مفاجأة | خاص
التموين تحدد 7 معايير لاستبعاد غير المستحقين والتظلمات مستمرة دون موعد نهائي للإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ الطالب يوسف بالمركز الثالث في الثانوية

الثالث مكرر
الثالث مكرر
همت الحسينى

تقدَّم مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الطالب يوسف محمود محمود عبد الستار، الطالب بمعهد بطرة التابع لإدارة طلخا التعليمية الأزهرية، بمناسبة حصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بعد أن حقق مجموعًا مشرفًا بلغ 99.08%.

وأكد أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر واعتزاز لمنطقة الدقهلية الأزهرية، ويجسد ما يتمتع به طلاب الأزهر الشريف من تميز علمي وانضباط خلقي، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي هو ثمرة الإيمان بقيمة العلم، والإصرار على النجاح، والاجتهاد المتواصل.

وقال رئيس المنطقة: "إن ما حققه الطالب يوسف محمود هو نموذج مشرف لأبناء الأزهر الشريف، ورسالة تؤكد أن التميز لا يأتي إلا بالعمل الجاد والعزيمة الصادقة. نبارك له هذا الإنجاز، وندعو الله أن يوفقه في مسيرته العلمية، وأن يواصل رفع اسم الأزهر الشريف ووطنه في مختلف المحافل."
 وحرص رئيس المنطقة على الاتصال تليفونياً بأسرة الطالب، مقدماً لهم التهنئة بهذا الإنجاز، ومثمناً ما بذلوه من جهد في تهيئة البيئة الداعمة لنجاح ابنهم، مؤكداً أن الأسرة شريك أصيل في صناعة التفوق، وأن هذا النجاح مصدر بعد مصدر فخر لها والمنطقة الدقهلية الأزهرية بأكملها.
كما تقدم  الشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي للمنطقة، وفاء الزيني، الوكيل الثقافي، بخالص التهنئة للطالب وأسرته، مشيدين بما حققه من إنجاز، ومتمنين له دوام التوفيق والسداد ومزيدًا من التفوق في حياته الجامعية والعملية.
ويُذكر أن الطالب يوسف محمود محمود عبد الستار ليس غريبًا على منصات التميز، إذ سبق أن تُوِّج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "رواد الإعراب"، التي نظمها الأزهر الشريف، ليؤكد من جديد أن التفوق نهجٌ راسخ في مسيرته العلمية.
 

الدقهلية محافظه بطره طلخا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد