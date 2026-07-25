رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ الطالب يوسف بالمركز الثالث في الثانوية

تقدَّم مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الطالب يوسف محمود محمود عبد الستار، الطالب بمعهد بطرة التابع لإدارة طلخا التعليمية الأزهرية، بمناسبة حصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بعد أن حقق مجموعًا مشرفًا بلغ 99.08%.

وأكد أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر واعتزاز لمنطقة الدقهلية الأزهرية، ويجسد ما يتمتع به طلاب الأزهر الشريف من تميز علمي وانضباط خلقي، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي هو ثمرة الإيمان بقيمة العلم، والإصرار على النجاح، والاجتهاد المتواصل.

وقال رئيس المنطقة: "إن ما حققه الطالب يوسف محمود هو نموذج مشرف لأبناء الأزهر الشريف، ورسالة تؤكد أن التميز لا يأتي إلا بالعمل الجاد والعزيمة الصادقة. نبارك له هذا الإنجاز، وندعو الله أن يوفقه في مسيرته العلمية، وأن يواصل رفع اسم الأزهر الشريف ووطنه في مختلف المحافل."

وحرص رئيس المنطقة على الاتصال تليفونياً بأسرة الطالب، مقدماً لهم التهنئة بهذا الإنجاز، ومثمناً ما بذلوه من جهد في تهيئة البيئة الداعمة لنجاح ابنهم، مؤكداً أن الأسرة شريك أصيل في صناعة التفوق، وأن هذا النجاح مصدر بعد مصدر فخر لها والمنطقة الدقهلية الأزهرية بأكملها.

كما تقدم الشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي للمنطقة، وفاء الزيني، الوكيل الثقافي، بخالص التهنئة للطالب وأسرته، مشيدين بما حققه من إنجاز، ومتمنين له دوام التوفيق والسداد ومزيدًا من التفوق في حياته الجامعية والعملية.

ويُذكر أن الطالب يوسف محمود محمود عبد الستار ليس غريبًا على منصات التميز، إذ سبق أن تُوِّج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "رواد الإعراب"، التي نظمها الأزهر الشريف، ليؤكد من جديد أن التفوق نهجٌ راسخ في مسيرته العلمية.

