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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية … استمرار الحملات التموينية وتحرير 220 محضرًا تموينيًا

حمله تمونيه
حمله تمونيه
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن  الأجهزة الرقابية  بالمحافظه تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين حملات تفتيشية بإشراف ميداني من المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أسفرت عن تحرير 220 محضرًا تموينيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والمواد البترولية.

و شملت نتائج الحملات ضبط، طن و700 كيلوجرام من السردين والأسماك، و2 طن من ملح الطعام مجهول المصدر، وطن من أرز البسمتي، وطن و250 كيلوجرامًا من الفلفل الأسود (حصى)، وطن من الحلبة (حصى)، و5 أطنان من مادة الكولينا، و1000 لتر من السولار، و12.5 لتر من بنزين (92)، و5 باكات دخان، وعلبة سجائر، و8 كيلوجرامات من الأكياس السوداء، و500 قطعة من المنتج النهائي من الاكواب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 151 مخالفة تموينية، تجميع 56 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز، وعدم وجود السجلات، والغلق دون إذن، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف، وإنهاء الإنتاج، والتوقف عن التشغيل، وعدم وجود ميزان، ومخالفات التعليمات المنظمة للعمل.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 52 مخالفة، تضمنت عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة أنشطة بدون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر، واستخدام الأكياس السوداء، ومخالفات الأوكازيون، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، ومخالفات تتعلق بالأسعار.

وفي قطاع البدالين التموينيين، تم تحرير 11 مخالفة، شملت الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن البيانات، ومخالفات تجميع وتصرف في السلع التموينية، أما في قطاع المواد البترولية، تم تحرير 6 مخالفات، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وتصرف وتجميع مواد بترولية.

الدقهليه محافظه تموين حملات

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