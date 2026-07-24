القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب قيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على منزلها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص، ونجليه "أحدهم مصاب بكسر بالقدم وإثنين منهم مصابين بكدمات متفرقة") وطرف ثان (والد وشقيق القائمة على النشر "مصابان بكدمات متفرقة" ، وصديق شقيقها "عامل") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة محدثين ما بهم من إصابات ، وقيام صديق شقيق القائمة على النشر بالإصطدام بالسيارة قيادته بأحد أفراد الطرف الأول محدثاً إصابته بكسر بالقدم لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (السيارة المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات السبب.

تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





