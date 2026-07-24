الدقهلية .. الاثنين انطلاق مهرجان جمصة الصيفي 2026

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق فعاليات مهرجان جمصة الصيفي 2026، اعتبارا من يوم الإثنين 27 وحتى الأربعاء 29 من شهر يوليو الجاري، على مدار ثلاثة أيام متتالية، تشهد عروضا ثقافية ورياضية وفنية، وأعمال من الفن التشكيلي، إلى جانب أمسيات غنائية.

وأوضح أن المهرجان، الذي يقام في "باركنج مايو" خلف مبنى الإسعاف، يهدف إلى الترويج لمدينة جمصة وتعزيز كونها بيئة جاذبة للسكن والاستثمار، عبر توسيع قاعدة المستثمرين وفتح آفاق جديدة لمشروعات تنموية، تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد، على الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، بتقديم كافة أوجه الدعم لتوفير الخدمات اللوجستية وتلبية احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء، مشيرا إلى أنه لا يدخر جهدا في تذليل العقبات أمام الراغبين في الاستثمار، ودعم إقامة مشروعات جديدة تخدم الاقتصاد المحلي.