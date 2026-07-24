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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة مجهولة الهوية بإحدى الترع في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية على جثة مجهولة طافية بمياه ترعة سيمبو، بنطاق قرية سيمبو التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة سيمبو بميت غمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وكذلك قوات  الإنقاذ ، وتمكنت من انتشال الجثة، حيث تبين أنها لذكر مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 35 عامًا.

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدقهليه محافظه سيمبو ميت غمر

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