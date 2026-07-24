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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية .. انطلاق مبادرة "التوكتوك الأبيض" بمدينة السنبلاوين

مبادرة التوك توك الابيض
مبادرة التوك توك الابيض
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال مبادرة "التوكتوك الأبيض" بمدينة السنبلاوين، بهدف تنظيم وتقنين أوضاع مركبات التوكتوك بنطاق المركز والمدينة، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تشمل المدينة والقرى التابعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة المرور، وإحكام السيطرة الأمنية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

و أعلن أحمد عرفه رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أن فترة السماح لتقنين الأوضاع تستمر 60 يوماً فقط، اعتبارا من 14 يوليو الجاري، ويشمل النطاق الجغرافي للمبادرة مدينة السنبلاوين وجميع وحداتها القروية البالغ عددها (17) وحدة.

وأوضح أنه يتعين على مالكي وسائقي التكاتك التوجه إلى مجلس المدينة أو الوحدة القروية التابع لها، مصطحبين المستندات المطلوبة للتراخيص، والتي تشمل:

١. صورة شخصية حديثة للسائق.
٢. صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
٣. رقم هاتف محمول فعال.
٤. مستندات ملكية المركبة (التوك توك).
٥. رقم شاسيه المركبة.

وأشار رئيس المركز إلى أنه سيتم تسجيل كافة البيانات فورا في سجلات ورقية رسمية مخصصة بمجلس المدينة والوحدات القروية، على أن يتوجه السائق بعد ذلك إلى أحد المقار المعتمدة لطباعة الملصق الخاص به، والذي يتضمن كود رقمي (Barcode) يحوي كافة بيانات المركبة والسائق، ويتم تركيب الملصق الأبيض إلزاميا أمام مبنى مجلس مدينة السنبلاوين (لأبناء المدينة) أو أمام مقار الوحدات القروية (لأبناء القرى).

وفيما يخص خطوط السير وضوابط العمل، أوضح أنه يسمح لجميع التكاتك المرخصة (التابعة للمدينة أو القرى) بالعمل داخل مدينة السنبلاوين، وفقاً للأسس والقواعد المرورية الموضوعة، مع منع تام لعمل أي توكتوك قادم من محافظات أخرى أو مراكز مجاورة داخل المدينة، على أن تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى عبر الأرقام المخصصة والمطبوعة على الملصق الأبيض، حيث تعمل منظومة الشكاوى على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات بشأن المخالفات أو عدم الالتزام بالتعريفة المقررة، حرصاً على سلامة وراحة المواطنين.

واختتمت رئاسة المركز بيانها بالإشارة إلى جميع سائقي ومالكي مركبات التوكتوك بسرعة تقنين أوضاعهم خلال المهلة المحددة (60 يوماً)، تجنبا لتطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى مصادرة المركبات غير الملتزمة بعد انتهاء المدة.

الدقهليه مبادرة توك توك السنبلاوين

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