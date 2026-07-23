طعن شاب في مشاجرة بكوم بني مراس بالدقهلية

أُصيب شاب بطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بمنطقة كوبري قرية كوم بني مراس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بطعنة في الصدر.



انتقل ضباط المباحث وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.



وتبين إصابة محمد حمدي محمد سلامة، 25 عامًا، من قرية كوم بني مراس، بطعنه في الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الدولي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة

وتباشر الجهات الأمنية. التحقيق في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.