قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
تقارير: كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال وعدد منتخبات أمم إفريقيا في اجتماع المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تداعيات انهيار عقار مخالف بمدينة طلخا..قرارات هامة

انهيار عقار
انهيار عقار
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تداعيات انهيار جزء من عقار مخالف بمدينة طلخا، حيث وجه بسرعة انتقال كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المواطنين والعقارات المجاورة.

وفورا، كلف المحافظ الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، بالانتقال الفوري إلى الموقع، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الفورية لتأمين العقار، بعد انهيار أجزاء من الدورين الثامن والتاسع، ومنع أي تداعيات خطيرة، الذي أشار بأنه تم عمل كردون أمني حول المبنى وتأمين المباني المجاورة.

 قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية متخصصة من مسؤولي المنشآت الآيلة للسقوط، لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار المتضرر والعقارات الملاصقة له، على أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا يتضمن التوصيات الفنية اللازمة، للبت في الأمر دون إبطاء.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المعلومات الأولية كشفت مخالفة صاحب العقار للترخيص الصادر له، ببناء تلك الأدوار المخالفة مستغلا العطلة الرسمية دون مراعاة للاشتراطات الفنية والانشائية اللازمة وتجاوز الارتفاعات القانونية، الأمر الذي أدى إلى إنهيار جزء من العقار على عدد من العمال نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى ووفاة آخر تحت الأنقاض.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مالك العقار لضبطه وتسليمه إلى النيابة العامة لاعمال شئونها نحو تحقيق العدالة، مشيرا إلى استمرار جهود الجهات الأمنية بقيادة اللواء علي خضر مساعد مدير أمن الدقهلية، وتواجد العميد ياسر المهدي وكيل إدارة الحماية المدنية إلى جانب قيادات المباحث الجنائية والمرور والمطافي والاسعاف وكافة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة تدابير السلامة لتأمين العقار ومحيطه، ومنع أي انهيارات جديدة.

الدقهليه مخالف محافظه محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

أرشيفية

العيش مع الفول يسبب مشاكل للقولون.. خبير تغذية يكشف العادات المضرة للجهاز الهضمي

صورة ارشيفية

بن جفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

صورة ارشيفية

الحرارة تتجاوز الـ43.. هل تنكسر موجة الطقس الحار أم تستمر طوال الصيف؟

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد