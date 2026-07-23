محافظ الدقهلية يتابع تداعيات انهيار عقار مخالف بمدينة طلخا..قرارات هامة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تداعيات انهيار جزء من عقار مخالف بمدينة طلخا، حيث وجه بسرعة انتقال كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المواطنين والعقارات المجاورة.

وفورا، كلف المحافظ الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، بالانتقال الفوري إلى الموقع، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الفورية لتأمين العقار، بعد انهيار أجزاء من الدورين الثامن والتاسع، ومنع أي تداعيات خطيرة، الذي أشار بأنه تم عمل كردون أمني حول المبنى وتأمين المباني المجاورة.

قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية متخصصة من مسؤولي المنشآت الآيلة للسقوط، لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار المتضرر والعقارات الملاصقة له، على أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا يتضمن التوصيات الفنية اللازمة، للبت في الأمر دون إبطاء.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المعلومات الأولية كشفت مخالفة صاحب العقار للترخيص الصادر له، ببناء تلك الأدوار المخالفة مستغلا العطلة الرسمية دون مراعاة للاشتراطات الفنية والانشائية اللازمة وتجاوز الارتفاعات القانونية، الأمر الذي أدى إلى إنهيار جزء من العقار على عدد من العمال نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى ووفاة آخر تحت الأنقاض.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مالك العقار لضبطه وتسليمه إلى النيابة العامة لاعمال شئونها نحو تحقيق العدالة، مشيرا إلى استمرار جهود الجهات الأمنية بقيادة اللواء علي خضر مساعد مدير أمن الدقهلية، وتواجد العميد ياسر المهدي وكيل إدارة الحماية المدنية إلى جانب قيادات المباحث الجنائية والمرور والمطافي والاسعاف وكافة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة تدابير السلامة لتأمين العقار ومحيطه، ومنع أي انهيارات جديدة.