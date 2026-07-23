قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدد ركعات صلاة الضحى الصحيح.. أقلها وأكثرها وأفضل وقت لأدائها
جامعة العاصمة تحصد أعلى تقييمات المجلس الأعلى للجامعات لعدد من مجلاتها العلمية
هايدي الشابوري: أسرتي خيرتني بين الزواج والتنازل عن ميراثي
رسالة عربية إلى برلين.. الاعتراف بفلسطين ضرورة والأونروا على حافة أزمة تمويل
إعلام إيراني: قصف أمريكي يستهدف موقعًا عسكريًا في جاسك
أيرلندا.. العثور على بقايا 99 رضيعًا خلال أعمال تنقيب في ملجأ كاثوليكي سابق
طائرة إنذار مبكر أمريكية تعلن حالة طوارئ بإشارة 7700.. ماذا يحدث؟
تحذير عاجل للمواطنين.. موجة حارة تضرب البلاد وأطباء يكشفون مخاطر الشمس
الطب الشرعي يبحث عن هوية أشلاء سيدة داخل شقة محامية بالإسكندرية.. هل كانت والدتها؟
ملابس وألفاظ غير لائقة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
دعاء الصباح المستجاب للرزق مكتوب.. أفضل الأدعية لجلب البركة وتيسير الرزق مع أذكار الصباح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي في بلقاس

مصادرة سماعات
مصادرة سماعات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول.

والتصدي لظاهرة التلوث السمعي والتحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وبالمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والمركبات المخالفة، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بالتعاون مع مركز الشرطة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 5 جهاز بازوكا، وطقم صوت، وجهاز جي ام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهلية محافظه بلقاس حمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أرشيفية

العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بسيدي بشر.. وتحقيقات مكثفة لكشف الجريمة

منتخب مصر

ترانسفير ماركت يضع مصر ضمن أفضل منتخبات كأس العالم 2026 بجوار إسبانيا

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

بالصور

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

بملابس جريئة.. جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

باربى.. هنا الزاهد تلفت الانتباه بأنوثتها

هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد