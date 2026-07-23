الدقهلية.. حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي في بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول.

والتصدي لظاهرة التلوث السمعي والتحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وبالمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والمركبات المخالفة، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بالتعاون مع مركز الشرطة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 5 جهاز بازوكا، وطقم صوت، وجهاز جي ام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.