العثور على جثة لشخص مجهول الهوية داخل سيارة ملاكى بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة لشخص مجهول الهوية بشارع الهدى والنور المتفرع من شارع الجيش بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص فى العقد الثالث من عمره داخل سيارة ملاكى بشارع الهدى والنور.



أنتقل ضباط المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لمجهول الاسم والعنوان ويشتبه فيها جنائيا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف هوية الشخص وملابسات الحادث.