إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص، اثر. وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام الجامع الكبير بقرية السحارة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع مشاجرة بقرية السحارة بالمنزلة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة كل من: جمال سعد عباس (30 عامًا) بجرح قطعي بالرأس، وإسلام محمد إبراهيم (27 عامًا) بجرح قطعي بالذراع الأيسر، ومحمد إبراهيم محمد (56 عامًا) بجرح قطعي بالرأس والجبهة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقبقة في ملابسات الواقعة وأسباب المشاجرة.