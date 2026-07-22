أسامة كمال: عندما يغيب المنطق.. يتحوّل المشهد إلى فوضى ويفقد الجمهور ثقته

أكد الإعلامي أسامة كمال أن المنطق يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، سواء في الحياة أو العمل، محذرًا من أن غيابه يقود إلى حالة من الارتباك والفوضى، ويجعل المشهد بأكمله فاقدًا للاتساق والثقة.

رؤية واضحة

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية DMC، إن إدارة الأحداث دون رؤية واضحة تشبه عرضًا مسرحيًا فقد مخرجه السيطرة على تفاصيله، فمع انشغاله بأمور جانبية وتجاهله للعناصر الرئيسية، يبدأ الأداء في التراجع، ويختل تسلسل الأحداث، حتى يفقد العمل قيمته وتأثيره.

وأوضح أن الأزمة لا تتوقف عند ضعف الإدارة، بل تمتد إلى فقدان الجمهور ثقته فيما يشاهده، إذ يتحول الترقب إلى حالة من الاستياء، ويصبح السؤال الأبرز: كيف ضاعت الحقيقة وسط هذا القدر من الفوضى؟

انهيار الصورة بالكامل

وأضاف أن المنطق ليس مجرد وسيلة لتنظيم المشهد، بل هو الضامن الحقيقي لتماسكه، لأنه يمنح الأحداث مصداقيتها ويجعل المتابع قادرًا على فهمها والتفاعل معها، مؤكدًا أن أي غياب للعقلانية يقود في النهاية إلى انهيار الصورة بالكامل.

واختتم كمال حديثه بالتأكيد على أن استعادة الاتزان تبدأ بالعودة إلى المنطق والحكمة، باعتبارهما الأساس الذي يعيد ترتيب الأولويات ويمنح أي مشهد القدرة على استعادة ثقة الجمهور.