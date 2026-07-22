قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار21 تخطى 6 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم الخميس
رفضت الهبوط الاضطراري.. طبيبة مصرية تنقذ حياة راكب على متن طائرة بعد فقدانه الوعي
قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026
آخرهم انفجار إطار تريلا.. ‎3 وقائع أظهرت جدعنة وشهامة المصريين وقت الشدة
هايدي الشابوري: فوجئت بدخول رجلين إلى منزلي وأهلي مهَّدا لهما الطريق
من شاشة اللعبة إلى دائرة الاستقطاب .. خبير نفسي يُحذّر من استهداف الأطفال إلكترونيًا
عمرو سليمان: التكنولوجيا لم تنتزع دور الأسرة.. والرقابة الواعية هي مفتاح حماية الأبناء
الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس
شريف عامر: قصة من الخيال العلمي حصلت لما إصدار جديد من Chat GPT هرب من النظام واخترق شركة منافسة
خبير نفسي يحذر: ترك الأطفال بلا رقابة رقمية يفتح الباب للتأثر بالأفكار المتطرفة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة
خلاف ترامب ونتنياهو يدخل مرحلة غير مسبوقة.. إسرائيل تعيش قلقا استراتيجيا وسط غموض القرار الأمريكي بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: عندما يغيب المنطق.. يتحوّل المشهد إلى فوضى ويفقد الجمهور ثقته

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

أكد الإعلامي أسامة كمال أن المنطق يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، سواء في الحياة أو العمل، محذرًا من أن غيابه يقود إلى حالة من الارتباك والفوضى، ويجعل المشهد بأكمله فاقدًا للاتساق والثقة.

رؤية واضحة

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية DMC، إن إدارة الأحداث دون رؤية واضحة تشبه عرضًا مسرحيًا فقد مخرجه السيطرة على تفاصيله، فمع انشغاله بأمور جانبية وتجاهله للعناصر الرئيسية، يبدأ الأداء في التراجع، ويختل تسلسل الأحداث، حتى يفقد العمل قيمته وتأثيره.

وأوضح أن الأزمة لا تتوقف عند ضعف الإدارة، بل تمتد إلى فقدان الجمهور ثقته فيما يشاهده، إذ يتحول الترقب إلى حالة من الاستياء، ويصبح السؤال الأبرز: كيف ضاعت الحقيقة وسط هذا القدر من الفوضى؟

 انهيار الصورة بالكامل

وأضاف أن المنطق ليس مجرد وسيلة لتنظيم المشهد، بل هو الضامن الحقيقي لتماسكه، لأنه يمنح الأحداث مصداقيتها ويجعل المتابع قادرًا على فهمها والتفاعل معها، مؤكدًا أن أي غياب للعقلانية يقود في النهاية إلى انهيار الصورة بالكامل.

واختتم كمال حديثه بالتأكيد على أن استعادة الاتزان تبدأ بالعودة إلى المنطق والحكمة، باعتبارهما الأساس الذي يعيد ترتيب الأولويات ويمنح أي مشهد القدرة على استعادة ثقة الجمهور.

أسامة كمال مساء dmc المنطق DMC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

أمم أفريقيا

أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: دعم صناعة الدواجن خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق

الدواجن

برلماني: دعم الدواجن يحمي الأمن الغذائي ويخلق فرصًا جديدة للمستثمرين والمربين

الحبس

نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء.. تعرف على العقوبة بالقانون

بالصور

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟

مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد