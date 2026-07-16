أسامة كمال: النرويج تطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية

تناول الإعلامي أسامة كمال موقف الاتحاد النرويجي لكرة القدم من مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية، مشيرًا إلى أن رئيسة الاتحاد، ليز كلافينيس، دعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات القارية.

استمرار مشاركة إسرائيل رغم الأحداث الجارية

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، أن كلافينيس استندت في مطالبتها إلى اللوائح ذاتها التي سبق تطبيقها بحق روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن استمرار مشاركة إسرائيل رغم الأحداث الجارية في قطاع غزة يثير تساؤلات بشأن اتساق المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية.

وأضاف أن هذا الموقف يأتي امتدادًا للمواقف النرويجية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تتبناها أوسلو على المستويات السياسية والإنسانية والدبلوماسية.