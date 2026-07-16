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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد مراد: حسام وإبراهيم حسن تعرضا لضغوط هائلة.. والنتائج أسكتت الجميع

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، أن حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة تعرضا لضغوط كبيرة منذ توليهما مسؤولية قيادة المنتخب الوطني.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني 

وقال مراد، خلال استضافته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن الحديث عن إقالة الجهاز الفني بدأ مبكرًا، حتى قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ترددت أنباء عن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش في حال عدم تحقيق نتائج جيدة.

وأضاف أن البعض روج أيضًا لوجود خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح، إلا أن الأيام أثبتت عدم صحة هذه الأنباء، بعدما سادت علاقة من الاحترام والتفاهم داخل المنتخب.

وأشار إلى أن منتخب مصر واجه التقليل من إنجازه حتى خلال كأس العالم، حيث وصف البعض المجموعة بالسهلة، ثم تكرر الأمر بعد التأهل لمواجهة أستراليا في دور الـ32، قبل أن يقدم المنتخب مباراة تاريخية أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن ما حققه الفراعنة في البطولة كان أفضل رد على جميع الانتقادات.

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