تأخر إعداد الزمالك بسبب المدرب الجديد.. وأزمة المستحقات مستمرة

أكد الإعلامي أمير هشام أن تأخر انطلاق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد يعود إلى عدم حسم ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن الأمر قد يسبب أزمة للفريق قبل بداية الموسم.

وقال هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن البرازيلي خوان بيزيرا لا يزال يقضي إجازته في بلاده، موضحًا أن اللاعب وعددًا من زملائه يستفسرون باستمرار عن موعد بدء فترة الإعداد.

وأضاف أن الزمالك لا يزال يواجه أزمة تتعلق بالمستحقات المالية، حيث لم يحصل بعض اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر أبريل، وهو ما يزيد من صعوبة الأوضاع داخل النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.