بعد قرار حفظ شكواه ضد الزمالك.. أول ظهور لـ زيزو عبر إنستجرام

عاد أحمد سيد “زيزو” للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه بصورة جديدة عبر خاصية الـ ستوري بحسابه الرسمي على “إنستجرام”، وذلك عقب التطورات الأخيرة في أزمته مع نادي الزمالك.

وجاء ظهور زيزو بعد إعلان لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بحفظ الشكوى التي كان قد تقدم بها اللاعب ضد ناديه السابق، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

واكتفى لاعب الأهلي بنشر أحدث ظهور له عبر “الاستوري”، دون أن يعلق على قرار اللجنة أو يتطرق إلى تفاصيل الأزمة، بينما حظيت الصورة بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان والد زيزو ووكيل أعماله قد أكد في تصريحات سابقة أن قرار حفظ الشكوى لن يكون نهاية الأزمة، موضحًا أن اللاعب سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال التقدم باستئناف، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للمطالبة بحقوقه