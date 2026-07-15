أمير هشام يكشف كواليس قرار لجنة شؤون اللاعبين في أزمة الزمالك وزيزو

كشف الإعلامي أمير هشام أن لجنة شؤون اللاعبين، كواليس قرار لجنة شئون اللاعبين في شكوى أحمد سيد "زيزو" ضد نادي الزمالك.

وقال أمير هشام، عبر برنامج "مودرن سبورتس" المذاع على قناة Modern Mti: "لجنة شؤون اللاعبين السابقة، التي كان يترأسها محمد الماشطة، كانت ترى أن زيزو يستحق الحصول على ما يقرب من 28 مليون جنيه".

وأضاف: "اللجنة الحالية، برئاسة عادل موسى، طلبت فتح الملف من جديد، واكتشفت وجود مبالغ كبيرة لا يستحقها زيزو، ولا توجد أي مستندات تثبت أحقيته فيها، رغم أنه كان قد تقدم بشكوى يطالب خلالها بالحصول على 82 مليونًا و500 ألف جنيه".

وتابع: "بعد مراجعة الأوراق، تبين أن نادي الزمالك له أيضًا مستحقات مالية لدى اللاعب، سواء فيما يتعلق بالغرامات الموقعة عليه، أو نسبة الإعلانات، وكذلك مستحقات الظهور التليفزيوني".

مستندات زيزو

واختتم أمير هشام تصريحاته قائلًا: "تمت مناقشة جميع المستندات المقدمة من الطرفين، وبعدها استقرت لجنة شؤون اللاعبين على حفظ الشكوى، خاصة أن المستحقات المالية لكل طرف بدت متقاربة، ومن حق أي طرف متضرر اللجوء إلى لجنة الاستئناف، التي تملك صلاحية تأييد القرار أو تعديله وإصدار ما تراه مناسبًا".