اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تصيب فلسطينيا وطفلا في سلفيت والخليل

أصيب مواطن فلسطيني، مساء اليوم /الأربعاء/، جراء اعتداء المستوطنين على مركبته، في "واد الشاعر" بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مواطنا فلسطينيا من قرية يتما جنوب نابلس، في الأربعينات من عمره، أصيب في رأسه، بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين، ما أدى إلى انقلابها، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.

وفي السياق، أصيب طفل فلسطيني (6 أعوام)، اليوم بجروح، جراء دعسه من قبل مستوطن قرب "الحاجز العسكري 160"، المقام على مدخل حارة السلايمة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ونقل الطفل بواسطة طواقم الهلال الأحمر الى احد المستشفيات القريبة.