تحذير للرجال .. احترس من أسباب العقم

يرغب كثيرون في معرفة أسباب العقم عند الرجال.. وفي الحقيقة ينتج عن مشاكل صحية مختلفة ومشاكل طبية أخرى.

وفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل الأسباب الرئيسية العقم عند الرجال ما يلي:



مشاكل إنتاج الحيوانات المنوية

قد تكون الحيوانات المنوية غير موجودة، أو منخفضة العدد، أو غير طبيعية في الشكل، أو تعاني من ضعف في الحركة ويمكن أن تسبب هذه المشاكل عوامل وراثية، أو أسلوب الحياة، أو حالات طبية.



الانسدادات

قد تمنع الانسدادات في الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية خروجها أثناء القذف، ويمكن أن تحدث هذه الانسدادات بسبب إصابات أو جراحات سابقة، أو عدوى، أو عيوب خلقية.



دوالي الخصية

هي تورم في الأوردة الموجودة داخل كيس الصفن وتؤدي هذه الحالة إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين، ما قد يؤثر على كمية وجودة الحيوانات المنوي.

مشاكل القذف

يشمل ذلك القذف المرتجع، حيث يدخل السائل المنوي إلى المثانة بدلاً من الخروج من القضيب أثناء النشوة الجنـ سية.

الاختلالات الهرمونية

تلعب الهرمونات دوراً حيوياً في إنتاج الحيوانات المنوية.

يمكن أن تؤثر الاضطرابات في الغدة النخامية، أو الغدة الدرقية، أو الغدة الكظرية على الخصوبة.

الأجسام المضادة للحيوانات المنوية

في بعض الحالات، يهاجم الجهاز المناعي للرجل الحيوانات المنوية الخاصة به، معتبراً إياها أجساماً غريبة، مما يمنعها من تخصيب البويضة.

العوامل البيئية وأسلوب الحياة

التعرض للمعادن الثقيلة، والإشعاع، والمواد الكيميائية الصناعية، بالإضافة إلى التدخين، وتعاطي الكحول، والسمنة، وارتفاع درجة حرارة الخصيتين المتكرر (مثل استخدام الساونا أو الملابس الضيقة)، يمكن أن تساهم جميعها في ضعف الخصوبة.