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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توليد 1000 ميجاوات.. شمس الصناعة مبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية

توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
هاني حسين

قال المهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة، إنّ مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف توليد 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية فوق أسطح نحو 7000 مصنع على مستوى الجمهورية، باعتبارها بداية لتنويع مزيج الطاقة في القطاع الصناعي.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية كمورد استراتيجي إلى جانب البترول والغاز، بما يسهم في تأمين القطاع الصناعي ضد تقلبات أسعار الطاقة، وتوفير الغاز الطبيعي لاستخدامه في مجالات أخرى، وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتج المصري، بما يدعم مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ صناعة السيراميك تُعد من الصناعات الاستراتيجية في مصر، مشيراً إلى أن البلاد كانت تحتل المركز السادس عالمياً في الإنتاج عام 2023 قبل أن تتراجع إلى المركزين التاسع أو العاشر، وأن العمل جارٍ لاستعادة مكانتها من خلال تقليل استهلاك الغاز في الصناعة.

وتابع، أن الصناعة تستهلك نحو 1200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأن خفض الاستهلاك بنسبة 25% يعني توفير نحو 300 مليون متر مكعب، وهي كمية تكفي – إذا حُولت إلى كهرباء – لإمداد نحو 500 ألف منزل.

وأكد أن هذا التوجه يدعم قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، في ظل بدء تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح ضرورة وليس مجرد خيار، وأن مصر تمتلك المقومات اللازمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أهمية اتخاذ خطوات استباقية في هذا المسار.
 

الصناعة مصر شمس الصناعة توليد الكهرباء اخبار التوك شو

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