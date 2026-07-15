قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جهاز مستقبل مصر يحقق التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

تحقيق الأمن الغذائي

وأوضح الخولي أن أهمية الجهاز لا تقتصر على زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي فقط، بل تمتد إلى دعم منظومة التصنيع الوطني من خلال إنشاء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ من الإنتاج الزراعي وتنتهي بالتصنيع والتصدير، وهو ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن مشروعات جهاز مستقبل مصر أصبحت نموذجًا عمليًا لربط التنمية الزراعية بالصناعات التحويلية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والإنتاج الحيواني، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

بناء اقتصاد إنتاجي

وأضاف أن الجهاز يضطلع بدور مهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وشدد النائب سمير الخولي على أن التوسع في مشروعات جهاز مستقبل مصر،  في مختلف المحافظات، سيسهم في خلق مجتمعات تنموية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع الزراعي، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

جهاز مستقبل مصر مشروعات جهاز مستقبل مصر مستقبل مصر مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الرطوبة تفرض سيطرتها.. الأرصاد تكشف أسباب زيادة الإحساس بالحرارة

التموين

التموين تزف أخبارا سارة لـ 62 مليون مواطن.. تفاصيل

القلب

4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية خلال الفترة الأخيرة.. السمنة أولها

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد