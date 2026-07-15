برلماني: جهاز مستقبل مصر يحقق التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

تحقيق الأمن الغذائي

وأوضح الخولي أن أهمية الجهاز لا تقتصر على زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي فقط، بل تمتد إلى دعم منظومة التصنيع الوطني من خلال إنشاء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ من الإنتاج الزراعي وتنتهي بالتصنيع والتصدير، وهو ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن مشروعات جهاز مستقبل مصر أصبحت نموذجًا عمليًا لربط التنمية الزراعية بالصناعات التحويلية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والإنتاج الحيواني، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

بناء اقتصاد إنتاجي

وأضاف أن الجهاز يضطلع بدور مهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وشدد النائب سمير الخولي على أن التوسع في مشروعات جهاز مستقبل مصر، في مختلف المحافظات، سيسهم في خلق مجتمعات تنموية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع الزراعي، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.