مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي على أوكرانيا

لقي ستة أشخاص حتفهم في هجوم شنته القوات الروسية ، على مدينتي سومي و أوديسا في شمال وجنوب أوكرانيا تواليا.



وكتب أوليج جريجوروف حاكم منطقة سومي الحدودية مع روسيا، في منشور على تلجرام، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأُصيب 17 آخرون بجروح بقنابل انزلاقية روسية، بينما ذكر أوليج كيبر الحاكم الإقليمي لـ أوديسا أن القوات الروسية استهدفت المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى، لافتا إلى تضرر مستودع وخط أنابيب للغاز ومبنى آخر.

في سياق متصل، أكد سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أنه جرى خلال الليلة الماضية استهداف البلاد بـ 122 طائرة مسيّرة هجومية، أُسقطت منها 101، وصاروخان، لافتا إلى توجيه القوات الروسية ضربات لموانئ أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ جنوبا، وخزانات وقود ومصانع لإنتاج المسيرات وسفن إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويأتي هذا التصعيد الروسي في أعقاب تكثيف القوات الأوكرانية على مدى الأيام الأخيرة هجماتها على سفن في بحر آزوف، وهو ممر مائي حيوي يُستخدم لنقل المنتجات الزراعية الروسية المُصدّرة ولإمداد شبه جزيرة القرم بالاحتياجات اللازمة، ما دفع سلطات موسكو إلى النظر في "مسارات بديلة للنقل"، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة الروسية أمس الثلاثاء.