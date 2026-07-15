مسلم يتعرض للطعن في أمريكا.. و الشرطة: المتهم يريد قتل المسلمين

تعرض رجل مسلم، يوم ، داخل مركز "فالي فير مول" التجاري في مدينة ويست فالي بولاية يوتا الامريكية، للطعن بعدة مناطق في جسده، بحسبما أفادت به الشرطة الامريكية.

و قامت الشرطة في ولاية يوتا الأميركية بتوقيف رجل بتهمة طعن الشخص المسلم، في حادثة قالت السلطات إنها كانت بدافع ديني.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، بيتر مايكل لارسن (48 عامًا)، أبلغ المحققين بأنه "يريد قتل المسلمين"، محذرة من أنه قد يشكل "خطرًا جسيمًا على المجتمع" في حال الإفراج عنه، بسبب ما وصفته بسلوكه العنيف، ووجود مؤشرات على التخطيط المسبق لأفعال قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بحسب شبكة ان بي سي.

وأوضحت السلطات أن الضحية أصيب بجروح متعددة وكان ينزف بغزارة، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة على المشتبه به وتقييده إلى حين وصول قوات الأمن.

ونُقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما أطلقت عائلته حملة تبرعات للمساعدة في تغطية نفقات علاجه، مشيرة إلى أنه تعرض لنحو 15 طعنة ويحتاج إلى عمليات جراحية.