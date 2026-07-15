وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية التعاون في تدريب العمالة المهاجرة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيدة "بياتا ماينل رايزنجر" وزيرة خارجية النمسا يوم الأربعاء ١٥ يوليو في فيينا، حيث عقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين، تنفيذاً لاتفاق إنشاء آلية للمشاورات السياسية، الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة وزيرة خارجية النمسا بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٥.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال المشاورات التطلع إلى تعزيز مختلف مسارات العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، إلى جانب تكثيف التنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مع عضوية النمسا غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٢٩. كما أشار إلى الحرص على العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الفني والاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال إعادة تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والنمسا، وتكثيف التعاون في مجال تنظيم وتدريب العمالة المهاجرة والموسمية الشرعية، والعمل على إبرام اتفاق في هذا الشأن بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويقدم نموذجاً ناجحاً لتنظيم تنقل العمالة بعيداً عن الهجرة غير الشرعية. كما أعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والنمسا بما يعكس الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، معرباً عن التطلع إلى قيام الحكومة النمساوية بدور أكبر في تقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية للشركات النمساوية الكبرى للعمل في مصر، وتشجيع مجتمع الأعمال النمساوي على استكشاف فرص الاستثمار والإنتاج في السوق المصري. كما أشار إلى إمكانية استكشاف فرص التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

تناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية، وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. كما ندد كذلك بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات، مؤكدا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تناول الوزيران الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى القائمة على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووقع وزير الخارجية على اتفاق الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر والنمسا، بما يعزز من حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين. كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين متحف تاريخ الفن في فيينا والمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المتاحف وهيئات الآثار في البلدين، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال، وخاصةً مع افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات.