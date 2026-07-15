وزيرا الخارجية الأمريكي والأردني يبحثان الشراكة الثنائية والقضايا الإقليمية

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بحث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، القضايا الإقليمية والأوضاع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائهما في واشنطن لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية-الأمريكية، وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وناقش الجانبان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي هذه الهجمات، ومن بينها الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية.

وأشاد روبيو بالدور الذي يقوم به الأردن في تعزيز الأمن الإقليمي.