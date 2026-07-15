مستشفيات جامعة الزقازيق تكرم العاملين المثاليين.. ورئيس مجلس الإدارة: العنصر البشري الركيزة الأساسية

شهد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق مراسم تكريم العاملين المثاليين بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكوادر المتميزة على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشمل التكريم العاملين بمستشفى الجراحة الجديد ومستشفى النساء ومستشفى العيادات الخارجية وقطاع الحوادث وذلك تقديرا لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز ودورهم في دعم منظومة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية.

حضر مراسم التكريم الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمد إبراهيم منسي مدير الشؤون العلاجية والدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية ومجدي أحمد مدير الإدارة المالية واصفاء إسماعيل نقيب العاملين بالمستشفيات.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية مشيرا إلى أن تكريم النماذج المتميزة يعد رسالة تقدير لكل من يؤدي عمله بإخلاص كما يسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية وترسيخ قيم الانتماء بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات التكريم للعاملين المثاليين وسط أجواء من التقدير والامتنان تقديرا لما قدموه من جهود متميزة مع التأكيد على استمرار دعم وتحفيز الكفاءات باعتبارها أحد أهم عناصر تطوير منظومة العمل بمستشفيات جامعة الزقازيق.