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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

64.5 % زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاربعاء  الموافق  15   /   7  / 2026  النشرة  السنوية “الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2025”

 إجمالي الموفــدين للخارج في مهام علميــة

بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 612 موفداً عام 2025، مقابل 372 موفداً عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 64.5٪.

كما بلغ اجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2022ـ 2025) عدد 1342 موفد كانت جامعة عين شمس أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من اجمالي اعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 105 موفد، تليها جامعة القاهرة بعدد 74 موفد، ثم جامعة الاسكندرية بعدد 63 موفد، ثم جامعة اسيوط بعدد 44 موفد ثم جامعة بنها بعدد 28 موفد، وبلغ عدد الموفدين 1028 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقاً للدرجة العلمية المراد الحصول عليها

تنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2025 على النحو التالي:

درجة الماجستير عدد 162 موفدا، بنسبة 26.5٪من إجمالي الموفدين

الحصول على الدكتوراه عدد 142 موفداً، بنسبة 23.2٪ من إجمالي الموفدين.

تدريب عدد 96 موفداً، بنسبة 15.7٪من إجمالي الموفدين.

مهمة علمية بعد الدكتوراة عدد 83 موفدا، بنسبة 13.6٪من إجمالي الموفدين

جمع مادة علمية عدد 68 موفدا، بنسبة 11.1 ٪من اجمالي الموفدين

مشروع ابحاث عدد 61 موفدا، بنسبة 10.0٪من إجمالي الموفدين.

الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقاً ً لنوع الدراسة لعام 2025

الدراسات العملية 543 موفداً، بنسبة 88.7٪ من إجمالي الموفدين.

الدراسات النظرية 69 موفداً، بنسبة 11.3٪من إجمالي الموفدين.

الموفـدين للخارج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الدرجة العلمية

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