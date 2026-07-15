استشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم سيدة وطفلتها، اليوم الأربعاء، جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج في وسط القطاع، ، مع استمرار القصف المدفعي على محيط المخيم ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيّرة قنابل قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة، وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية.

كما تعرض حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي، ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت عدة مناطق في القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد وتيرة القصف على المناطق السكنية.

وفي الضفة الغربية، أصيب، ثلاثة فلسطينيين بكسور وجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل (جنوب الضفة).

وأشارت مصادر محلية أن مستوطنين مسحلين هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين من عائلة في واد الرخيم جنوب بلدة يطا، واعتدوا عليهم بالضرب ما تسبب بإصابة 3 فلسطينيين ، بكسور وجروح ونقلوا إلى مستشفى يطا الحكومي، ووصفت إصابتهم بالمتوسطة.