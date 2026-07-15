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الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2025، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروعات شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، منها إنشاء عيادتين جديدتين، إلى جانب تقدم ملحوظ في مشروعات جارية مثل مستشفى مبرة كفر الدوار (المرحلة الأولى)، وعيادة الغردقة، ومستشفى سعة 400 سرير على أرض نادي الشمس، وإنشاء مبنى جديد داخل سور مستشفى حلوان.

وقال "عبد الغفار" إن الهيئة ركزت على تعزيز الخدمات في المناطق النائية، حيث تم افتتاح عيادتي النخيل وبئر العبد بشمال سيناء، وعيادتي البلاط وباريس بالوادي الجديد، مع استحداث تخصصات جديدة تشمل الأورام وأمراض الدم والروماتيزم والمخ والأعصاب، وإنشاء لجنة قلب للكبار بعيادة النصر الشاملة، ما يتيح حصول المواطنين على الخدمات التخصصية دون انتقال بين المحافظات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة حققت معدلات أداء متميزة خلال العام، حيث تردد على عياداتها 38 مليون مواطن، واستقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 1.5 مليون حالة، وقدمت خدمات الرعاية المركزة والحضانات لـ74 ألف حالة، وأجرت 318 ألف عملية جراحية، و66 ألف جلسة علاج كيماوي، و8 ملايين فحص معملي، و1.7 مليون فحص أشعة.

1274 عملية زراعة قوقعة 

كما أجرت الهيئة 1274 عملية زراعة قوقعة، و81 زراعة كبد، و82 زراعة كلى، و856 زراعة نخاع، بالإضافة إلى 65 ألفًا و311 قسطرة قلبية، و7 آلاف عملية قلب مفتوح، ومليوني و736 ألف جلسة غسيل كلوي، وتوفير أكثر من 76 ألف جهاز تعويضي. 

وشهد العام إجراء 19 حالة TEVAR و176 حالة TAVI و27 حالة EVAR، فضلًا عن 184 ألفًا و921 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وفي مجال المبادرات الرئاسية، حققت الهيئة نسبة 89.6% من مستهدف مبادرة القضاء على فيروس «سي» لطلاب المدارس، و85.1% في مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، ما يعكس نجاح جهود الدولة في الارتقاء بمؤشرات الصحة العامة وتيسير الخدمات الطبية المتقدمة لكل المواطنين.

وزارة الصحة والسكان كفاءة الخدمات معايير الجودة مستشفى مبرة كفر الدوار حلوان

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