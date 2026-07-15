وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والواقعة عند الكيلو 113 بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، وذلك في إطار جولته بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة.

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع الإنتاج الحيواني اهتماما كبيرا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، وتحسين السلالات، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث معايير الجودة والاستدامة.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الإنتاج الحيواني في مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، موضحا أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ارتفع ليصل إلى 600 ألف طن، بالتزامن مع زيادة إنتاج الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن، بنسبة نمو بلغت 8% لكل منهما مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%، والبدء في تصدير الفائض في صورة منتجات مصنعة.

واستعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتطوير المحطة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عمليًا لبرامج تحسين السلالات المحلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية لمشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، مشيرًا إلى تزويدها بأحدث التقنيات، التي تشمل المحالب الآلية الرقمية، وأنظمة التبريد، والمراوح داخل الحظائر، بما يوفر بيئة مثالية للماشية ويعزز الإنتاجية.

وأضاف أن المحطة تضم أيضًا مصنعًا متكاملًا لإنتاج وتصنيع الألبان، يوفر منتجات متنوعة، منها الجبن الموتزاريلا، والدمياطي، والقريش، والزبادي، والزبدة، والتي تُطرح عبر المنافذ التسويقية التابعة للوزارة، لتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، أوضح خلاله أن المحطة مُقامة على مساحة 6 أفدنة، وتضم قطيعًا متميزًا يضم 608 رؤوس من الماشية، تشمل أبقار "فريزيان هولشتاين" وجاموسًا خليطًا إيطاليًا، إلى جانب محلب آلي متطور، ومصنع متكامل لتصنيع الألبان والجبن، فضلًا عن منظومة حديثة للتخزين والتغذية تضم 4 بنكرات سيلاج بسعة إجمالية 6 آلاف طن، تسهم في تقليل فاقد الأعلاف بأكثر من 15%.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المحطة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين تربية الماشية، وتصنيع الألبان والجبن، والتسويق المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير منتجات غذائية صحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم هذه النماذج الناجحة والتوسع في تنفيذها، بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات.