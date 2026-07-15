قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان

رئيس الوزراء ووزير الزراعة خلال جولة التفقد
رئيس الوزراء ووزير الزراعة خلال جولة التفقد
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والواقعة عند الكيلو 113 بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، وذلك في إطار جولته بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة.

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع الإنتاج الحيواني اهتماما كبيرا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، وتحسين السلالات، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث معايير الجودة والاستدامة.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الإنتاج الحيواني في مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، موضحا أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ارتفع ليصل إلى 600 ألف طن، بالتزامن مع زيادة إنتاج الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن، بنسبة نمو بلغت 8% لكل منهما مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%، والبدء في تصدير الفائض في صورة منتجات مصنعة.

واستعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتطوير المحطة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عمليًا لبرامج تحسين السلالات المحلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية لمشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، مشيرًا إلى تزويدها بأحدث التقنيات، التي تشمل المحالب الآلية الرقمية، وأنظمة التبريد، والمراوح داخل الحظائر، بما يوفر بيئة مثالية للماشية ويعزز الإنتاجية.

وأضاف أن المحطة تضم أيضًا مصنعًا متكاملًا لإنتاج وتصنيع الألبان، يوفر منتجات متنوعة، منها الجبن الموتزاريلا، والدمياطي، والقريش، والزبادي، والزبدة، والتي تُطرح عبر المنافذ التسويقية التابعة للوزارة، لتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، أوضح خلاله أن المحطة مُقامة على مساحة 6 أفدنة، وتضم قطيعًا متميزًا يضم 608 رؤوس من الماشية، تشمل أبقار "فريزيان هولشتاين" وجاموسًا خليطًا إيطاليًا، إلى جانب محلب آلي متطور، ومصنع متكامل لتصنيع الألبان والجبن، فضلًا عن منظومة حديثة للتخزين والتغذية تضم 4 بنكرات سيلاج بسعة إجمالية 6 آلاف طن، تسهم في تقليل فاقد الأعلاف بأكثر من 15%.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المحطة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين تربية الماشية، وتصنيع الألبان والجبن، والتسويق المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير منتجات غذائية صحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم هذه النماذج الناجحة والتوسع في تنفيذها، بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

وزير الزراعة اللحوم الحمراء وزارة الزراعة مشروعات الإنتاج الزراعي التنمية الاقتصادية الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

ترشيحاتنا

مارك جيهي

لاعب منتخب إنجلترا: نعرف قيمة ميسي لكن لدينا لاعبون مميزون

ميسي

توخيل: لا يوجد كلمات لوصف أداء ميسي مع الأرجنتين

مدرب إسبانيا

مدرب إسبانيا: عانينا من الحكم أمام فرنسا.. وارغب في مواجهة الأرجنتين بالنهائي

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد