قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
الإجراءات والأوراق المطلوبة.. كيفية تقديم طلب العلاج على نفقة الدولة
"ستحترق في غزة داخل دبابة".. متظاهر حريدي يشتبك مع جندي إسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام
أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع
مدرب إنجلترا : أتمنى إصابة ميسي بنزلة برد وعدم مشاركته.. البرغوث قاتل صامت
الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
للمرة الثانية.. قصة رضا البحراوي مع الاعتزال
الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين
عون: الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمرها.. ويطالب شعبه بهذا الأمر
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: حق الطريق.. اغتنام الإجازة الصيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الإجراءات والأوراق المطلوبة.. كيفية تقديم طلب العلاج على نفقة الدولة

طلب العلاج على نفقة الدولة
طلب العلاج على نفقة الدولة
خالد يوسف

يشغل موضوع العلاج على نفقة الدولة اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في مصر، خاصة غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي، إذ توفر وزارة الصحة والسكان خدمة علاجية مجانية وفق ضوابط محددة، لذا نوضح الأوراق المطلوبة، وآلية إصدار القرار، إضافة إلى طريقة عمل القرار وزارة الصحة.

الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة

أكدت وزارة الصحة أن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة هي:

1- تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو جامعي موضح به التشخيص وخطة العلاج المقترحة من الطبيب المعالج.

2- الأبحاث الدالة على التشخيص بحيث لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر.

كيفية عمل قرار علاج على نفقة الدولة

يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي لتشخيص الحالة، وعمل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل:

• تقرير لجنة ثلاثية بالحالة يتضمن التشخيص والعلاج المطلوب.

• إرفاق الأبحاث الدالة على التشخيص وصورة البطاقة الشخصية والموقف من التأمين الصحي.

• وتقوم المستشفى بإرسال طلب العلاج إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية، حيث يتم الرد خلال 48 ساعة بالموافقة وصرف العلاج من المستشفى.

التخصصات التي يشملها العلاج على نفقة الدولة

وفقًا للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، شملت القرارات تخصصات: الأورام، أمراض الكبد، أمراض الكلى، زراعة الكلى، المسالك، العيون، المناعة، أمراض القلب، العناية المركزة، الباطنة، الحروق والجراحة العامة، العلاج الدوائي، العظام والمفاصل، المخ والأعصاب، زراعة النخاع العظمي، جراحة الأورام، الفشل الكلوي، التصلب المناعي، قساطر ودعامات طرفية، الأشعة التداخلية، الأطراف الصناعية، وأمراض الدم.

عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة

بلغ عدد المستفيدين مليونا و174 ألفا و730 مواطنا، وتم تنفيذ القرارات من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، إضافة إلى التعاقد مع مستشفيات خاصة وأهلية والجمعيات الأهلية.

خطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

• التوجه لأقرب مستشفى حكومي أو جامعي.

• إجراء الفحوصات الطبية وتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.

• تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.

• إرفاق صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير الطبية الحديثة.

• ويتم إصدار القرار إلكترونيًا من المركز الرئيسي، مع إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول للتوجه إلى المستشفى وتلقي الخدمة.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

يشترط للحصول على العلاج ألا يكون المريض منتفعًا بالتأمين الصحي، ويمكن الاستعلام عن نتيجة القرارات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي بالضغط هــــنــــــا.

طلب العلاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة والسكان قرار علاج على نفقة الدولة مظلة التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء

اللاعب إمام عاشور

دموع على الهواء .. إمام عاشور يكشف كواليس رحلته مع الأهلي والمنتخب

صورة ارشيفية

رئيسة اتحاد وكالات السفر الفرنسية: مصر ليست وجهة سياحية فقط.. ولدينا هوس بالحضارة المصرية

بالصور

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد