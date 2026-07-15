الإجراءات والأوراق المطلوبة.. كيفية تقديم طلب العلاج على نفقة الدولة

يشغل موضوع العلاج على نفقة الدولة اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في مصر، خاصة غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي، إذ توفر وزارة الصحة والسكان خدمة علاجية مجانية وفق ضوابط محددة، لذا نوضح الأوراق المطلوبة، وآلية إصدار القرار، إضافة إلى طريقة عمل القرار وزارة الصحة.

الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة

أكدت وزارة الصحة أن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة هي:

1- تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو جامعي موضح به التشخيص وخطة العلاج المقترحة من الطبيب المعالج.

2- الأبحاث الدالة على التشخيص بحيث لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر.

كيفية عمل قرار علاج على نفقة الدولة

يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي لتشخيص الحالة، وعمل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل:

• تقرير لجنة ثلاثية بالحالة يتضمن التشخيص والعلاج المطلوب.

• إرفاق الأبحاث الدالة على التشخيص وصورة البطاقة الشخصية والموقف من التأمين الصحي.

• وتقوم المستشفى بإرسال طلب العلاج إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية، حيث يتم الرد خلال 48 ساعة بالموافقة وصرف العلاج من المستشفى.

التخصصات التي يشملها العلاج على نفقة الدولة

وفقًا للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، شملت القرارات تخصصات: الأورام، أمراض الكبد، أمراض الكلى، زراعة الكلى، المسالك، العيون، المناعة، أمراض القلب، العناية المركزة، الباطنة، الحروق والجراحة العامة، العلاج الدوائي، العظام والمفاصل، المخ والأعصاب، زراعة النخاع العظمي، جراحة الأورام، الفشل الكلوي، التصلب المناعي، قساطر ودعامات طرفية، الأشعة التداخلية، الأطراف الصناعية، وأمراض الدم.

عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة

بلغ عدد المستفيدين مليونا و174 ألفا و730 مواطنا، وتم تنفيذ القرارات من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، إضافة إلى التعاقد مع مستشفيات خاصة وأهلية والجمعيات الأهلية.

خطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

• التوجه لأقرب مستشفى حكومي أو جامعي.

• إجراء الفحوصات الطبية وتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.

• تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.

• إرفاق صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير الطبية الحديثة.

• ويتم إصدار القرار إلكترونيًا من المركز الرئيسي، مع إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول للتوجه إلى المستشفى وتلقي الخدمة.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

يشترط للحصول على العلاج ألا يكون المريض منتفعًا بالتأمين الصحي، ويمكن الاستعلام عن نتيجة القرارات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي بالضغط هــــنــــــا.