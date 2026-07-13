قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة
أسباب حذف أفراد من بطاقة التموين.. رابط الاستعلام
الضربات الأمريكية تنال من 8 مدن في محافظة خوزستان الإيرانية
وزير الري يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لمناقشة أمن المياه
كاف يرفض مقترح اتحاد الكرة بشأن زيادة مقاعد الأندية في البطولات الأفريقية
بلغ لو مش بتاخد الحد الأدنى للأجور.. مفاجأة سارة للعمال
اليوم.. وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة
مدرب إسبانيا يراهن على لامين يامال قبل مواجهة فرنسا: المباراة الحقيقية له لم تأتِ بعد
اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على تكريم المنتخب الوطني.. ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة
الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة لأكثر من 144 ألف مواطن

تقديم خدمات طبية
تقديم خدمات طبية
ايمن رياض
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 
اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تواصل دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية، بما يضمن إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة لغير القادرين، ويعزز حق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة.

وأشار المحافظ إلى أن انضمام المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصحي، وبداية فصل جديد من الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء عروس الصعيد، بما يوفر خدمات صحية أكثر جودة واستدامة لنحو 7 ملايين مواطن، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكداً على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فى مرحلة التشغيل التجريبى لتطبيق المنظومة، تضافر كافة الجهود من خلال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حصاد جهود إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، موضحًا أن إجمالي تكلفة الخدمات العلاجية المقدمة بلغ 395 مليونًا و703 آلاف و819 جنيهًا، استفاد منها نحو 144 ألف مواطن من مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن خدمات العلاج الخارجي في تخصصات الباطنة والقلب والروماتويد والأمراض المناعية استحوذت على النصيب الأكبر بإجمالي 108 آلاف و637 حالة، إلى جانب تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لـ53 ألفًا و363 حالة، وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي لـ5 آلاف و471 حالة، وخدمات الرمد لـ2690 حالة، فيما استفاد 1898 مريضًا من خدمات العلاج الدوائي والعناية المركزة بمستشفى أورام سمالوط، بالإضافة إلى توفير العلاج الدوائي لـ401 حالة من مرضى الصحة النفسية.

وأضاف أن شهر يونيو 2026 شهد تقديم الخدمات الطبية لـ12 ألفًا و547 حالة، بإجمالي تكلفة بلغت 30 مليونًا و567 ألفًا و206 جنيهات، شملت علاج 9823 حالة بالعيادات الخارجية، و2056 حالة بالعناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير، و357 حالة لمرضى الفشل الكلوي، و337 حالة بالرمد، و238 حالة بمستشفى أورام سمالوط، إلى جانب تقديم العلاج لـ30 حالة من مرضى الصحة النفسية، بما يعكس استمرار جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني للمواطنين الأكثر احتياجًا.
 

المنيا محافظ المنيا صحة الكشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

ترشيحاتنا

الجامع الازهر

الجامع الأزهر ينظم الملتقى الفقهي الستين لمناقشة أحكام الرهن برؤية معاصرة

دار الإفتاء

دار الإفتاء: لا مانع من إنشاد قصائد الاستغاثة بالنبي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق 20 قافلة دعوية لتعزيز قيم الصبر والتكافل خلال يوليو 2026

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد