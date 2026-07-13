صحة المنيا تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة لأكثر من 144 ألف مواطن



اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تواصل دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية، بما يضمن إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة لغير القادرين، ويعزز حق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة.

وأشار المحافظ إلى أن انضمام المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصحي، وبداية فصل جديد من الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء عروس الصعيد، بما يوفر خدمات صحية أكثر جودة واستدامة لنحو 7 ملايين مواطن، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكداً على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فى مرحلة التشغيل التجريبى لتطبيق المنظومة، تضافر كافة الجهود من خلال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حصاد جهود إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، موضحًا أن إجمالي تكلفة الخدمات العلاجية المقدمة بلغ 395 مليونًا و703 آلاف و819 جنيهًا، استفاد منها نحو 144 ألف مواطن من مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن خدمات العلاج الخارجي في تخصصات الباطنة والقلب والروماتويد والأمراض المناعية استحوذت على النصيب الأكبر بإجمالي 108 آلاف و637 حالة، إلى جانب تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لـ53 ألفًا و363 حالة، وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي لـ5 آلاف و471 حالة، وخدمات الرمد لـ2690 حالة، فيما استفاد 1898 مريضًا من خدمات العلاج الدوائي والعناية المركزة بمستشفى أورام سمالوط، بالإضافة إلى توفير العلاج الدوائي لـ401 حالة من مرضى الصحة النفسية.

وأضاف أن شهر يونيو 2026 شهد تقديم الخدمات الطبية لـ12 ألفًا و547 حالة، بإجمالي تكلفة بلغت 30 مليونًا و567 ألفًا و206 جنيهات، شملت علاج 9823 حالة بالعيادات الخارجية، و2056 حالة بالعناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير، و357 حالة لمرضى الفشل الكلوي، و337 حالة بالرمد، و238 حالة بمستشفى أورام سمالوط، إلى جانب تقديم العلاج لـ30 حالة من مرضى الصحة النفسية، بما يعكس استمرار جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني للمواطنين الأكثر احتياجًا.

