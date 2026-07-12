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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بحلول عاجلة لمطالب الأهالي في الري والصرف والتقنين وإعانات إنسانية

محافظ المنيا يستجيب لمطالب الأهالي
محافظ المنيا يستجيب لمطالب الأهالي
ايمن رياض
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التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بعدد من أهالي قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة، وذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات والقرارات الفورية؛ للتعامل مع المطالب الخدمية والإنسانية، مؤكدًا أن المواطن يظل محور اهتمام الدولة وأولوية العمل التنفيذي.

واستهل المحافظ، اللقاء، بالاستماع إلى مطالب عدد من المزارعين بشأن زيادة عدد المناوبات لبعض الأراضي الزراعية، موجهًا مسؤولي الري بالنزول الميداني الفوري لمعاينة المواقع محل الشكوى، ووضع حلول عاجلة تضمن انتظام وصول مياه الري، وتنظيم المناوبات بما يحقق العدالة بين المنتفعين ويحافظ على الرقعة الزراعية.

وفي استجابة إنسانية عاجلة، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية فورية لسيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا، بعد أن عرضت ظروفها الصحية والمعيشية الصعبة، وحاجتها إلى إجراء تحاليل طبية وشراء أدوية لا تستطيع تحمل تكلفتها، مؤكدًا أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

كما استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين بشأن استكمال إجراءات تقنين قطعة أرض من أراضي أملاك الدولة، موجهًا مسؤولي منظومة التقنين بسرعة فحص الحالة، وتقديم الدعم الفني اللازم، وإنهاء إجراءات إدراج مساحة الأرض على المنصة الإلكترونية؛، بما يضمن استكمال طلبه وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

ووجّه محافظ المنيا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث عدد من الحالات الإنسانية الأخرى، وصرف إعانات عاجلة للمستحقين، بما يخفف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالخدمات العامة، كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التعامل مع شكاوى الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة، مؤكدًا أن تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية رئيسية، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث طلبات عدد من المواطنين بشأن توفير وحدات سكنية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة وفقًا لضوابط الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستجابة لطلبات عدد من أهالي القرية، وافق المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص أكشاك لهم وفقًا للقواعد المنظمة، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، دعمًا لجهود الدولة في التمكين الاقتصادي للأسر.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الجولات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، لما توفره من تواصل مباشر مع المواطنين، ورصد واقعي للاحتياجات، وسرعة في اتخاذ القرار، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، قدم أهالي قرية جزيرة شارونة الشكر لمحافظ المنيا لحرصه على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مثمنين سرعة استجابته وتوجيهاته المباشرة للأجهزة التنفيذية، بما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة داخل القرى.

حضر اللقاء النائب إيهاب فتح الباب، والنائب الدكتور حمادة حلبي، والنائب محمود عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النواب، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة.

المنيا محافظ مغاغة مطالب

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