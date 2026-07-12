وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن إمكانية زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية؛ بعد الطلب الرسمي الذي تقدم به رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الزمالك بطل الدوري وبيراميدز الثاني، ولو هناك تغيير للائحة لمشاركة الأهلي إيه المشكلة، سواء كانت مجاملة أو طلب من هاني أبو ريدة، عادي، اللوائح ممكن تتغير في أي وقت، حتى لو قبل القرعة بأيام قليلة، والأهلي نادي كبير وصاحب شعبية".

وجاءت تصريحات الغندور عقب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح اتحاد الكرة أن الطلب جاء في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد الأندية المشاركة لبعض الاتحادات، وفقًا لمعايير التصنيف المعمول بها.

وأضاف البيان، أنه في حال موافقة "كاف"، قد ترتفع حصة بعض الاتحادات إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

وأثار طلب اتحاد الكرة نقاشًا واسعًا في الشارع الرياضي، بشأن إمكانية استفادة الأندية المصرية من القرار حال اعتماده رسميًا، وسط ترقب لموقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من المقترح المقدم.