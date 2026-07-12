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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشيخ تميم أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على والده.. صور

أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على والده
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على والده
محمود نوفل
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أدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجموع من القطريين والمشيعين صلاة الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالعاصمة القطرية، حيث جرت مراسم تشييع الراحل الكبير.

ومن المقرر أن يُدفن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقبرة لوسيل .

كان الديوان الأميري القطري، قد أعلن اليوم "الأحد"، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة سياسية لعب خلالها دوراً بارزاً في تاريخ دولة قطر.

وقال الديوان الأميري، في بيان رسمي، إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني توفي صباح الأحد، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لرحيل "فقيد الوطن الكبير".

واستهل البيان بقول الله تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، قبل أن يؤكد أن الفقيد أفنى سنوات من حياته في خدمة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثاً وطنياً بارزاً، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب القطري الصبر والسلوان.

ويعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين شهدت قطر في عهدهم تحولات سياسية واقتصادية وتنموية واسعة، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.

أمير قطر قطر وفاة الشيخ حمد الديوان الأميري القطري صلاة الجنازة على الأمير حمد

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