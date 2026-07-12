شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم

هاجمت شبكة “أرشيفو فار” العالمية المتخصصة في تحليل الحالات التحكيمية الحكم البرتغالي جواو بينيرو، حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا التي أقيمت في اطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم

وأكدت الشبكة أن الحكم قدم أداء ”كارثيا” و لم يكن جيدا أو علي مستوى إدارة مباراة في ربع نهائي كأس العالم.

وأضاف التقرير أن لاعبي المنتخبين نجحوا سريعا في استغلال اختلاف معايير الحكم الذي لجأ إلى تغيير طريقة احتساب الأخطاء من حالة لأخرى بدلا من تطبيق معيار تحكيمي واحد طوال المباراة

وتابعت الشبكة أن بينيرو أخطأ في اشهار البطاقات الصفراء حيث وصفت قراراته “ بالعشوائية”.

وأشارت إلى أن الحكم اضطر لاحقا للرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتصحيح قراره.

واختتمت أن تقييم الحكم جواو بينيرو كان 2 من 10.